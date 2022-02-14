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РФ с начала этого сельхозгода снизила экспорт зерна на 28,5%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля 2021 года по 10 февраля 2022 года экспортировала 26 млн тонн зерна, что на 28,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода (36,4 млн тонн). Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС.

Этот показатель не учитывает данные по экспорту в страны ЕАЭС за декабрь-февраль.

В частности, экспорт пшеницы составил 21,6 млн тонн (на 28,5% меньше), ячменя – 2,7 млн тонн (на 33,4% меньше), кукурузы – 1,3 млн тонн (на 25,7% меньше).

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн (в том числе 37 млн тонн пшеницы - по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня 2021 года) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз

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