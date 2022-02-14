USM Telecom стал владельцем 99% IT-группы "Форпост"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ООО "ЮэСэМ Телеком" (входит в USM Алишера Усманова) стало владельцем 99% группы компаний "Форпост", свидетельствуют данные информационной системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее 99% ООО "Форпост" принадлежало "ИКС Холдингу". Смена акционера произошла 11 февраля. В USM воздержались от комментариев. В "ИКС Холдинге" подтвердили совершение сделки, но деталей также раскрывать не стали.

Под управлением ООО "Форпост" работают IT-компании "Талмер", "Некст Софт", "Корвет Девелопмент", JSA Group, "Кометрика", NLogic и ряд других.

В 2019 году ГК "Форпост" вошла в состав "ИКС Холдинга", владельцем которого сентябре 2020 года стало ООО "ЮэСэМ Телеком".

В октябре 2021 года гендиректор USM Иван Стрешинский говорил "Коммерсанту", что "ЮэСэМ Телеком" решил продать "ИКС-холдинг" его основателю Антону Черепенникову. При этом "ЮэСэМ Телеком" намерен сохранить за собой активы, которые необходимы для собственно телекома, а Черепенникову продать ту часть, которая касается выпуска оборудования и ряд IT-активов, говорил Стрешинский.