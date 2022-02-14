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Европейские фондовые индексы упали из-за напряженности вокруг Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций резко снизились по итогам торгов в понедельник из-за возросшей напряженности вокруг Украины.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1,83%, до 460,96 пункта.

Германский DAX снизился на 2,02%, французский CAC 40 - на 2,27%, британский FTSE 100 - на 1,69%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,04% и 2,55% соответственно.

Сообщения о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины, привели к резкому снижению аппетита к риску на мировых рынках в пятницу, и эта тенденция сохранилась в понедельник.

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Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан заявил, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. После состоялся телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, но он не смог ослабить напряженность, отмечает агентство Bloomberg.

Между тем европейские индексы поднялись с дневных минимумов и немного отыграли снижение после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

Акции компаний туристического сектора и сферы развлечений стали лидерами снижения на торгах в понедельник. Стоимость бумаг оператора круизов Carnival Plc упала на 4,8%, туроператора TUI AG - на 3,5%, авиакомпании Air France-KLM - на 4,2%.

Кроме того, резко подешевели акции банков. Бумаги Deutsche Bank AG потеряли в цене 3,5%, Societe Generale SA - 6,1%, BNP Paribas - 4,9%, Unicredit SpA - 4,2%, Banco Santander - 3,9%.

Украинская повестка, вероятно, останется в центре внимания фондовых рынков на этой неделе. Однако, кроме того, трейдеры будут следить за новыми сигналами относительно денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), а также за корпоративной отчетностью.

Среди компаний, отчитывающихся на этой неделе, - BHP, Glencore, Capgemini, Michelin и другие.

Акции швейцарской химкомпании Clariant AG упали в цене на 16% на торгах в понедельник. Clariant приняла решение отложить публикацию отчетов за четвертый квартал и весь 2021 год, чтобы завершить расследование, касающееся возможного искажения отчетности в 2020 и 2021 гг. Компания заявила, что, возможно, будет вынуждена пересмотреть финансовый отчет за 2020 год, а также показатели за первое полугодие 2021 года и квартальные результаты за эти годы.

Стоимость бумаг Commerzbank снизилась на 2,7%. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил газете Handelsblatt, что правительство ФРГ сократит долю в банке в долгосрочной перспективе.

Европа

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