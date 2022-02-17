Апелляционный суд подтвердил виновность авиакомпании "Победа" в овербукинге

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность назначения авиакомпании "Победа" административного наказания за отказы гражданам в авиаперевозках в связи с отсутствием свободных мест на борту (овербукинг). Это говорится в картотеке суда.

Этот суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 29 ноября признал законным постановление Управления Роспотребнадзора по Москве о назначении "Победе" наказания. Перевозчик оспорил решение арбитража.

Роспотребнадзор признал "Победу" виновной в овербукинге 29 июля 2021 года.

В решении суда первой инстанции говорится, что авиакомпания "ввела потребителя в заблуждение в части возможности перевезти пассажира по маршруту Екатеринбург-Сочи в условиях фактического отсутствия свободных мест на воздушном судне". Рейс выполнялся на Boeing 737-800, в котором количество посадочных мест для пассажиров 189, а проданных билетов - 197.

Заключение договора воздушной перевозки не единичный случай продажи билетов в большем количестве, чем посадочных мест, отмечается в документе.

Компания невозможность исполнить перевозку объяснила сбоем в работе инверторной системы. Билет был куплен 11 февраля 2021 года, с вылетом 13 марта 2021 года, но авиакомпания в течение месяца не приняла меры по урегулированию ситуации.

После этого пассажира договор воздушной перевозки на данный рейс был заключен еще с четырьмя пассажирами, причем договоры заключались после 11 февраля 2021 года и в разные даты. Им также было отказано в регистрации на рейс со ссылкой на сбой инвенторной системы.

"Победа" "за введение в заблуждение пассажиров" была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Компания оспорила это решение в арбитраже.

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что "довод общества о том, что постановление... является незаконным и нарушает права авиакомпании в сфере предпринимательской деятельности, является необоснованным".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 44 Boeing-737-800.