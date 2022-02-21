Глава Vitol допустил долгий период с ценами на нефть выше $100 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшие шесть-девять месяцев цены на нефть могут подняться выше $100 за баррель на "продолжительное время", поскольку спрос на топливо вырастет до новых рекордных показателей в 2021 году, считает главный исполнительный директор трейдера Vitol Group Рассел Харди. Он сказал об этом Bloomberg.

Ранее в этом месяце стоимость нефти уже вплотную приближалась к $100 за баррель на фоне роста спроса при ограниченности поставок.

По мнению Харди, баланс спроса и предложения на рынке продолжит ухудшаться, и ежедневное потребление нефти превзойдет докризисные уровни к концу 2022 года.

"Мировой спрос, вероятно, превысит 100 млн баррелей в сутки (б/с) к концу года, - прогнозирует Харди. - Потребление нефти должно вырасти во втором полугодии, если туристическая активность продолжит возвращаться к норме".

Нефтяные компании наращивают добычу, но не справляются с темпами роста спроса на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики от последствий пандемии COVID-19. Некоторые из стран ОПЕК+, резко сократившие добычу в 2020 году, по-прежнему не могут восстановить ее, в то время как американские сланцевые компании предпочитают направлять средства на поощрение акционеров, а не на увеличение производства.

"Рынку нужно больше нефти", - считает Харди. Спрос к концу этого года, по его оценкам, будет на 1-2 млн б/с выше уровня 2019 года.

Харди отметил, что спрос на бензин в США в настоящее время примерно на 400 тыс. б/с ниже уровня февраля 2019 года.

"По нашему мнению, это связано с тем, что люди работают из дома, и им не нужно добираться до работы", - заявил он. Кроме того, водители, возможно, стараются реже использовать автомобили из-за высоких цен на бензин, отметил Харди.

Спрос на авиационное топливо при этом остается ограниченным в связи с тем, что перелеты на дальние направления в мире не восстановились в полном объеме, добавил эксперт.