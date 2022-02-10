ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку спроса на нефть в 2020-2021-2022 годах, следует из отчета организации.

Так, в 2020 году, по оценке аналитиков картеля, мир потребил 90,97 млн б/с (оценка месяц назад - 90,98 млн б/с), в 2021 году - 96,65 млн б/с (предыдущая оценка - 96,63 млнб/с), в 2022 году потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с (ранее - 100,79 млн б/с).

Эксперты сохранили оценку спроса на I и II кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, прогноз на III и IV кварталы повышены на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.

"В 2022 году ожидается рост спроса на нефть на уровне 4,2 млн б/с без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В большинстве европейских стран карантин и другие ограничения ослабевают. Точно так же в США пандемию COVID-19 удалось сдержать с помощью вакцинации и других мер сдерживания. Поскольку ожидается, что экономика большинства стран мира укрепится, краткосрочные перспективы мирового спроса на нефть, безусловно, являются оптимистичными", - отмечается в отчете.

"Основными источниками мирового спроса на нефть в 2022 году являются бензин и дизельное топливо, на которые, как ожидается, будет приходиться около половины прогнозируемого роста мирового спроса на нефть. Точно так же по мере того, как глобальные авиаперевозки продолжают восстанавливаться, особенно в США, Европе, Китае и на Ближнем Востоке, спрос на авиакеросин будет расти и продолжать восстанавливаться. Спрос на нефтехимию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Японии и Южной Корее, повысит спрос на легкие дистилляты, особенно нафту. Наконец, спрос на СУГ также вырастет в 2022 году, поскольку в бытовом и промышленном секторах продолжится рост, особенно в Азии, Индии и Китае, не входящих в ОЭСР", - считают аналитики ОПЕК.

Предварительные данные за декабрь показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 31,2 млн баррелей, до 2,725 млрд баррелей. Это на 311 млн баррелей меньше, чем годом ранее и на 202 млн баррелей меньше, чем в среднем за 2015-2019 годы (референтный уровень оценки эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ). Снижение коммерческих запасов в странах ОЭСР продолжается восемь месяцев подряд.

При этом запасы нефти в странах ОЭСР составили 1,33 млрд баррелей, что на 100 млн барр меньше, чем в среднем за 2015-2019 годы. Запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР составили 1,395 млрд барр., что на 102 млн баррелей ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

В январе страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 64 тыс. б/с в декабре - до 27,98 млн б/с, пишет организация со ссылкой на данные вторичных источников. Производство выросло в основном в Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство в Венесуэле, Ливии и Ираке снизилось.

В то же время, согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, перевыполнили ее на 35%, то есть добывали в январе на 750 тыс. б/с меньше разрешенного им уровня.

"Лидерами" перевыполнения остаются Ангола, Нигерия, Конго. Саудовская Аравия также перевыполнила соглашение, увеличив добычу лишь на 54 тыс. б/с.