Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку спроса на нефть в 2020-2021-2022 годах, следует из отчета организации.

Так, в 2020 году, по оценке аналитиков картеля, мир потребил 90,97 млн б/с (оценка месяц назад - 90,98 млн б/с), в 2021 году - 96,65 млн б/с (предыдущая оценка - 96,63 млнб/с), в 2022 году потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с (ранее - 100,79 млн б/с).

Эксперты сохранили оценку спроса на I и II кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, прогноз на III и IV кварталы повышены на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.

"В 2022 году ожидается рост спроса на нефть на уровне 4,2 млн б/с без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В большинстве европейских стран карантин и другие ограничения ослабевают. Точно так же в США пандемию COVID-19 удалось сдержать с помощью вакцинации и других мер сдерживания. Поскольку ожидается, что экономика большинства стран мира укрепится, краткосрочные перспективы мирового спроса на нефть, безусловно, являются оптимистичными", - отмечается в отчете.

"Основными источниками мирового спроса на нефть в 2022 году являются бензин и дизельное топливо, на которые, как ожидается, будет приходиться около половины прогнозируемого роста мирового спроса на нефть. Точно так же по мере того, как глобальные авиаперевозки продолжают восстанавливаться, особенно в США, Европе, Китае и на Ближнем Востоке, спрос на авиакеросин будет расти и продолжать восстанавливаться. Спрос на нефтехимию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Японии и Южной Корее, повысит спрос на легкие дистилляты, особенно нафту. Наконец, спрос на СУГ также вырастет в 2022 году, поскольку в бытовом и промышленном секторах продолжится рост, особенно в Азии, Индии и Китае, не входящих в ОЭСР", - считают аналитики ОПЕК.

Предварительные данные за декабрь показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 31,2 млн баррелей, до 2,725 млрд баррелей. Это на 311 млн баррелей меньше, чем годом ранее и на 202 млн баррелей меньше, чем в среднем за 2015-2019 годы (референтный уровень оценки эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ). Снижение коммерческих запасов в странах ОЭСР продолжается восемь месяцев подряд.

При этом запасы нефти в странах ОЭСР составили 1,33 млрд баррелей, что на 100 млн барр меньше, чем в среднем за 2015-2019 годы. Запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР составили 1,395 млрд барр., что на 102 млн баррелей ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

В январе страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 64 тыс. б/с в декабре - до 27,98 млн б/с, пишет организация со ссылкой на данные вторичных источников. Производство выросло в основном в Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство в Венесуэле, Ливии и Ираке снизилось.

В то же время, согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, перевыполнили ее на 35%, то есть добывали в январе на 750 тыс. б/с меньше разрешенного им уровня.

"Лидерами" перевыполнения остаются Ангола, Нигерия, Конго. Саудовская Аравия также перевыполнила соглашение, увеличив добычу лишь на 54 тыс. б/с.

ОПЕК Ангола Нигерия Конго Саудовская Аравия

Новости

Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });