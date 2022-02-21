Цены евробондов РФ заметно упали на фоне возросших геополитических рисков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне возросших геополитических рисков из-за военного обострения в Донбассе и ожидаемого решения президента РФ Владимира Путина о возможном признании независимости ДНР и ЛНР. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 320 базисных пунктов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 по Москве снизилась на 110 базисных пунктов по отношению к закрытию пятницы и составила 105,07% от номинала, что соответствует доходности 5,15% годовых (рост на 47 базисных пунктов к предыдущему дню). Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась из-за праздничного дня в США и составила 102,07% от номинала (доходность - 1,55% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 47 пунктов, составив 360 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 328 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 108,07% от номинала (доходность выросла на 24 базисных пункта – до 5,25% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 377 базисных пунктов, опустившись до 104,14% от номинала (доходность выросла на 29 пунктов и составила 5,29% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 200 базисных пунктов, до 99,57% от номинала (доходность выросла на 52 базисных пункта, до 4,86% годовых), с погашением в 2023 году – на 47 базисных пунктов, до 103,19% от номинала (доходность выросла на 30 базисных пунктов, до 2,77% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 360 базисных пунктов, подешевев до 98,68% от номинала (доходность выросла на 26 базисных пунктов и составила 5,35% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 256 базисных пунктов, до 97,09% от номинала (доходность выросла на 55 базисных пунктов – до 4,87% годовых).

"Сегодня утром на рынке российских еврооблигаций был некоторый оптимизм, связанный с ожиданиями возможной новой встречи лидеров России и США. Но довольно быстро ситуация ухудшилась сначала на фоне новостей об обострении военной обстановки в Донбассе, а затем в ожидании заседания Совета Безопасности России, на котором должен был обсуждаться вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, лидеры которых в середине дня обратились с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. В результате доходности практически всех долларовых выпусков евробондов РФ с погашением дальше 2029 года превысили отметку 5% годовых. Таким образом, геополитический фактор в очередной раз обвалил рынок отечественных евробондов. Стоимость пятилетних CDS на российский госдолг достигла сегодня 320 пунктов. При этом рынок в целом был не очень ликвидным за счет праздничного дня в США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Решение по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал глава государства на совещании Совбеза РФ после того, как выслушал мнения членов Совбеза, в том числе премьера Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеров обеих палат парламента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Выступавшие участники заседания фактически единогласно высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.