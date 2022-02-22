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Vivendi повысила предложение о выкупе акций Lagardere до 3,57 млрд евро

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Французский медиаконгломерат Vivendi SE повысил предложение о покупке акций медиакомпании Lagardere SA до 25,5 евро с 24,1 евро за акцию.

Оферта будет действовать с 14 апреля по 20 мая 2022 года, сообщила биржа со ссылкой на документ, направленный французскому регулятору AMF.

На прошлой неделе Vivendi сообщала также, что те, кто не воспользуется повышенным предложением, смогут продать акции по старой цене (24,1 евро) до 15 декабря 2023 года.

Таким образом, в соответствии с новым предложением Lagardere оценивается в 3,57 млрд евро.

В декабре 2021 года Vivendi выкупила 17,5%-ный пакет Lagardere у инвесткомпании Amber Capital за 24,1 евро за акцию. Ее доля после этого достигла 45,13%. По французским законам акционер должен выставить оферту на обязательный выкуп всех находящихся в обращении акций, если его доля в компании становится больше трети.

Vivendi Lagardere Amber Capital Франция AMF

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