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Набсовет Промсвязьбанка 28 февраля рассмотрит вопрос о докапитализации

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Промсвязьбанка (ПСБ) рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала, говорится в материалах кредитной организации.

Набсовет намечен на 28 февраля. В повестку вошел вопрос о предложении единственному акционеру банка принять решение об увеличении уставного капитала ПСБ.

Промсвязьбанк, который во вторник вошел в санкционные списки ЕС и Великобритании, в конце 2021 года уже проводил докапитализацию. Банк зарегистрировал допэмиссию акций на 43,7 млрд рублей, но разместил 65% от общего выпуска, или 28,4 млрд рублей.

"В цикле финансового планирования ПСБ совместно с Минфином и профильными ведомствами, отвечающими за развитие сектора ОПК, определяют потребности отрасли в финансировании в 2022 году. Исходя из этого, а также планов по дальнейшему развитию бизнеса банка, определена потребность в докапитализации в сумме 43,7 млрд рублей", - комментировали ранее в ПСБ планы по докапитализации.

Большую часть суммы банк рассчитывал получить в конце 2021 года, оставшуюся часть – в 2022 году по мере реализации планов по финансированию ОПК.

В конце 2020 года Промсвязьбанк получил в капитал 25 млрд рублей.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк

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