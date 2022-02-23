Минфин РФ может продлить паузу в аукционах и вернуться с короткими ОФЗ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ в ближайшие недели будет принимать решения о необходимости проведения аукционов ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры, возобновление размещения может сопровождаться увеличением доли инструментов с более низким уровнем процентного риска (дюрации).

Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях - 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений, говорится в сообщении министерства.

Кроме того, чтобы снизить риски вынужденных продаж обращающихся ОФЗ со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов, Минфин будет размещать бумаги после 22 февраля посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых зарегистрированы ранее этой даты. Соответствующие изменения будут разъяснены инфраструктурным организациям на рынке ценных бумаг, связанным с депозитарной и клиринговой деятельностью, а также организациям, занимающимся администрированием глобальных облигационных индексов, говорится в сообщении.

Также Минфин отмечает, что предоставленные Банком России 22 февраля возможности для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг будут способствовать более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям в ограничительных мерах.

Минфин совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности, говорится в сообщении.

США объявили о введении запрета на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Это одна из мер санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР.

В 2019 году именно США первыми ввели ограничения на покупку нового российского госдолга. С августа 2019 года американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. Однако в прошлом году санкционный пакет был расширен, и с июня 2021 года американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях. Запрет на участие во вторичном обращении ОФЗ периодически возникал в обсуждениях новых санкционных инициатив, но до сих пор не был реализован.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".