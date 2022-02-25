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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:08

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) запретил уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей.

Как сообщил Нацбанк утром в пятницу, правление НБУ внесло соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Согласно ему, введен также запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или в Белоруссии.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
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