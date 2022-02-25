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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Газпром" весной остановит "Силу Сибири" на профилактику

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" согласовал с китайской CNPC даты проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2022 года, сообщает российская компания, не уточняя пока даты работ.

Как сообщалось, в 2021 году профилактика проводилась на "Силе Сибири" с 1 по 7 апреля и с 22 по 29 сентября.

"Отмечено, что поставки газа по "восточному" маршруту осуществляются с превышением обязательств российской стороны", - пишет "Газпром".

Также "Газпром" и CNPC обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта поставок российского газа в Китай по "дальневосточному" маршруту.

3 февраля 2022 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и "Газпром" подписали договор купли-продажи природного газа с российского Дальнего Востока – объемом на 10 млрд куб. м в год на 25 лет.

Газпром Сила Сибири CNPC

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