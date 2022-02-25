Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, и решением Банка России, не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля, говорится в ее сообщении.

Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли.

Торги на рынке акций начинаются в 9:50 по московскому времени (аукцион открытия), в 10:00 - основные торги. Начало торгов на срочном рынке - в 10.00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия.