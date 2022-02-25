Минфин РФ планирует сократить заимствования за счет трат средств ФНБ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует сократить объем заимствований в 2022 году, заместив их использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у премьер-министра по преодолению санкций.

"В связи с ростом стоимости заимствований приостановлено размещение государственных долговых обязательств. Мы планируем сократить объем заимствований в текущем году, задействовать для этого средства ФНБ", - сказал он.

В целом, говоря о ситуации на финансовом рынке, министр отметил, что "экономическая и финансовая ситуация в стране, в целом, стабильна, предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме". Так, по его словам, коммерческие банки осуществляют все операции в обычном порядке (речь идет об операциях по депозитам, по счетам, выдаче кредитов).

"Правительством и Банком России приняты меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности, для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости задействованы накопленные в благоприятный период резервные средства. Речь идет и о золотовалютных резервах, и о средствах Фонда национального благосостояния. Финансовым организациям обеспечен бесперебойный доступ к ликвидности как в национальной, так и иностранной валютах. Для обеспечения плавной адаптации финансовым организациям предоставлены регуляторные послабления", - сказал Силуанов.

В настоящее время, отметил он, "рисков финансовой устойчивости нет, банки обеспечиваются ликвидностью, в том числе, наличными средствами, как в рублях, так и в валюте". "Снятие наличных и проведение переводов в рублях и валюте осуществляется в прежнем режиме, обеспечено бесперебойной работой пластиковых карт внутри России. В настоящий момент определенные проблемы могут возникать с использованием карт отдельных банков заграницей, поэтому этот момент следует учитывать при решениях о поездках за рубеж. Для всех банков, в том числе, и попавших под ограничения, все средства клиентов в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета", - сказал министр.

По его словам, наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. "Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений", - сказал он.

Крупнейшими компаниями, финансовыми организациями, отметил Силуанов, совместно с правительством и Банком России были сформированы планы по защите от возможных санкций и иных угроз, которые сейчас реализуются. "Главная задача - обеспечить устойчивую работу компаний и банков, сохранить рабочие места", - сказал он.

Правительство совместно с Банком России, отметил министр, продолжают внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы системообразующих банков.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что нужно "держать ситуацию под контролем". "И, конечно, оперативно реагировать на запросы людей и бизнеса. Правительство и Банк России находятся в тесном взаимодействии и будут оказывать любую необходимую поддержку в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции. У банков высокий запас прочности, они продолжают работу по кредитованию проектов", - сказал он.