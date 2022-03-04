Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановлено

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Членство "Московской биржи" во Всемирной федерации бирж (WFE) приостановлено, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя глобального объединения торговых площадок.

Совет директоров федерации принял такое решение на внеочередном заседании в пятницу, созванном для обсуждения ситуации на Украине. Оно "не было легким", добавил представитель WFE.

"Мосбиржа" с 2002 года была членом-корреспондентом WFE, в 2007 году стала аффилированным членом, а с 2009 года имела полное членство.

Сейчас в списке членов федерации на сайте WFE российской биржи уже нет.

Приостановка членства Мосбиржи в WFE не окажет особого воздействия на деятельность российской биржи. При получении Мосбиржей постоянного членства сообщалось, что оно будет способствовать укреплению статуса России как финансового центра, приходу зарубежных инвесторов на российских фондовый рынок и позволит ей использовать передовой опыт ведущих мировых бирж.