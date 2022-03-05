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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

Ганзейский союз приостановил членство 16 российских городов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президиум Ганзейского союза нового времени (ГСНВ) из-за событий на Украине решил приостановить членство в организации 16 российских городов, сообщила в субботу "Интерфаксу" теперь уже бывший член президиума от России, новгородка Ольга Попова. Срок при этом не был назван.

""На заседании в субботу, которое прошло по интернету, президент (ГСНВ) и три члена президиума проголосовали за мое исключение и за приостановку членства в Союзе всех 16 российских городов, в том числе и нашего Великого Новгорода", - сказала она.

Ганзейский торгово-политический союз (Ганза) существовал в Европе в XIV-XVI веках. Одним из наиболее активных партнеров Ганзы был Великий Новгород.

В 1980 году по традициям средневековой Ганзы был сформирован Ганзейский союз нового времени (ГСНВ) со штаб-квартирой в Любеке. В состав этой организации вошли более 170 городов из полутора десятков стран с населением около 20 млн человек. Первым из городов России в 1993 году в Союз вступил Великий Новгород. Также в союз входили в том числе Тверь, Смоленск, Торжок, Псков, Кингисепп, Великий Устюг и ряд других городов.

Ганза Великий Новгород ГСНВ Ольга Попова Украина

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