Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

В En+ подтвердили возможность выделения международного бизнеса "Русала"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - En+ в настоящее время пересматривает стратегию в отношении "Русала", рассматривая в том числе возможность выделения международного бизнеса алюминиевой компании, говорится в сообщении En+.

Cтратегический обзор находится на предварительной стадии, и любой план действий будет предметом дальнейшего рассмотрения и обсуждения с соответствующими регуляторами и ключевыми стейкхолдерами.

Лорд Баркер, занимавший пост главы совета директоров En+ с ноября 2017 года, подал в отставку. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что он оставит свой пост, чтобы сосредоточиться на этой сделке.

Председателем совета станет другой член совета, Кристофер Бернэм, старший независимый директор, назначение которого было согласовано OFАС.

Новость дополняется

En+ Русал Лорд Баркер

Новости

Цена газа в Европе достигла $3200 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе взяла новую планку в $3000 за тысячу кубометров

PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей

Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

American Express приостановила работу в России и Белоруссии

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия

Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия

Moody's спрогнозировало падение экономики РФ на 7% в 2022 году

Visa и Mastercard прекратят обслуживание российских карт с 10 марта

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });