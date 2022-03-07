В En+ подтвердили возможность выделения международного бизнеса "Русала"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - En+ в настоящее время пересматривает стратегию в отношении "Русала", рассматривая в том числе возможность выделения международного бизнеса алюминиевой компании, говорится в сообщении En+.

Cтратегический обзор находится на предварительной стадии, и любой план действий будет предметом дальнейшего рассмотрения и обсуждения с соответствующими регуляторами и ключевыми стейкхолдерами.

Лорд Баркер, занимавший пост главы совета директоров En+ с ноября 2017 года, подал в отставку. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что он оставит свой пост, чтобы сосредоточиться на этой сделке.

Председателем совета станет другой член совета, Кристофер Бернэм, старший независимый директор, назначение которого было согласовано OFАС.

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