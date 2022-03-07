Цена газа в Европе достигла $3200 за тысячу кубометров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник обновила исторический рекорд, взяв планку в $3200 за тысячу кубометров.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $3266 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2150, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Еще одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля, СПГ и нефти.

"Газпром" тем временем продолжает штатно подачу газа на экспорт согласно заявкам европейских покупателей через Украину, по газопроводу "Северный поток" и "Ямал-Европа". "Ямал-Европа" с наступлением понедельника снова работает в реверсном режиме, так как заявка на поставку газа из Германии в Польшу значительно превысила номинацию на поставку через Польшу в ФРГ.