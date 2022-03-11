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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:28

S&P ухудшило рейтинг VEON до "ССС+"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Standard & Poor's Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг эмитента VEON Ltd. до "ССС+" и поставило его на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения, сообщается в пресс-релизе агентства.

S&P GR 3 марта понизило суверенные рейтинги России. С учетом того, что значительная доля бизнеса VEON приходится на РФ и Украину (более 60% выручки и EBITDA в 2021 году), агентство отмечает ухудшение кредитного качества компании из-за конфликта между этими странами. Тем не менее, у компании достаточно ликвидности для продолжения деятельности в течение следующих 12 месяцев.

"Понижение рейтинга VEON отражает повышенный суверенный, страновой и операционный риск. Введение санкций и контроль за движением капитала, лимиты на поступление капитала и телекоммуникационного оборудования будут ограничивать способность VEON работать в обеих странах, особенно в России", - говорится в сообщении.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

В конце февраля Фридман наряду с другими российскими бизнесменами попал в санкционный список Европейского союза. В начале марта он покинул совет директоров VEON. В компании ранее заявляли, что холдинг не ожидает никаких санкций, поскольку у него нет контролирующего акционера.

VEON

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