Структурный дефицит ликвидности банковского сектора снизился до минимума за 2 недели

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ РФ на начало дня 14 марта снизился до 3 трлн 849,4 млрд рублей, это минимальный уровень после 25 февраля, когда он составлял 3 трлн 206,6 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Дефицит нарастал с конца февраля и к 3 марта достиг 7 трлн 33,4 млрд рублей, после чего колебался в интервале между 4 трлн и 5 трлн рублей с локальным максимумом 4 трлн 850,8 млрд рублей в четверг, 10 марта.

Теперь он впервые с 25 февраля опустился ниже уровня 4 трлн рублей. По сравнению с пиковым значением, зафиксированным 3 марта, он сократился на 3 трлн 184 млрд рублей, или на 45,3%.

Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ РФ.

Когда у кредитных организаций преобладает потребность в размещении средств в ЦБ, складывается структурный профицит ликвидности.