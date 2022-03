Эксперты предупредили об экономических последствиях новой вспышки COVID в Китае

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Новые локдауны в Китае из-за вспышки COVID-19 могут негативно сказаться на провинциях, которые формируют половину ВВП страны, считают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

В субботу в Китае было выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимумом за последние два года. Как следует из данных Государственного комитета здравоохранения КНР, по сравнению с предыдущим днем количество заболевших в острой форме увеличилось почти в 4 раза.

Власти города Шэньчжэнь на юго-востоке страны, население которого составляет 17,5 млн человек, приняли решение ввести локдаун по крайней мере на неделю, запретив гражданам покидать и въезжать в город. Между тем на прошлой неделе был введен локдаун в крупном промышленном городе Чанчунь на северо-западе Китая, на который в 2020 году пришлось около 11% произведенных в стране автомобилей. В Шанхае установили запрет на учебные занятия в очной форме и также приостановили работу общественного транспорта.

"Власти других китайских городов могут последовать примеру Шэньчжэня. Если локдауны продлятся, это значительно повлияет на экономический рост Китая. Пока рано менять прогнозы роста ВВП на 2022 год, но мы настороженно следим за влиянием ограничительных мер на экономически богатые провинции", - отметил аналитик ANZ Рэймонд Юнг.

На данный момент эксперты ANZ ожидают роста китайской экономики в текущем году на 5%. Прогноз властей КНР составляет 5,5%. Юнг отметил также, что если ключевые прибрежные провинции Китая на северо-востоке страны также введут локдауны на неделю, рост китайской экономики может замедлиться на 0,8 процентного пункта.

ВВП Шэньчжэня составляет 2,7% от общего объема. В городе находятся центральные офисы технологических корпораций Tencent Holdings Ltd. и Huawei Technologies Co., финансовых компаний Ping An Insurance Group Co. и China Merchants Bank Co. Шэньчжэнь также является вторым крупнейшим городом-портом в Китае после Шанхая. Портовый комплекс ежемесячно обрабатывает около 10% всех контейнеров, экспортируемых из Китая.