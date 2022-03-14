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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ТМХ продал Alstom свою долю в казахстанском СП за 14,5 млн евро

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продал свои 25% в ТОО "Электровозосборочный завод" (ЭСЗ, Казахстан) французскому Alstom Transport Holdings B.V., следует из годового отчета компании.

Сделка состоялась в 2022 году, ТМХ получил за нее 14,5 млн евро, что эквивалентно 1,5 млрд рублей.

ТОО "Электровозосборочный завод" - совместное предприятие "Казахстанских железных дорог" (25% в уставном капитале), "Трансмашхолдинга" (25%) и Alstom (50%). О его создании стороны договорились в конце 2008 г. для производства магистральных грузовых электровозов. ТМХ владел долей в предприятии с 2010 г.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

В объединенной корпорации 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора компании Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Alstom Трансмашхолдинг Казахстан ЭСЗ Франция

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