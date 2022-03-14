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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

В Британии закроют все криптовалютные банкоматы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании объявило все криптовалютные банкоматы в стране незаконными и потребовало их закрыть, сообщает BBC News.

Регулятор отметил, что ни одна компания в Британии не получала лицензии на установку криптовалютных банкоматов. Работа всех таких устройств должна быть немедленно прекращена, отметил регулятор и пригрозил наказанием тем, кто не подчинится.

Криптовалютные банкоматы внешне выглядят как обычные банкоматы, они позволяют людям покупать цифровые валюты при помощи банковских карт. В настоящее время в королевстве работает 81 такой банкомат.

FCA предупреждает британцев, что рынок криптовалюты не регулируется, следовательно, велика вероятность того, что потребители никак не будут защищены, если, к примеру, потеряют деньги.

Регулятор также опубликовал список компаний, которые занимаются продажей криптовалюты, но не зарегистрировали свой бизнес у FCA и не прошли проверку на предмет отмывания средств. После этого 110 компаний из списка прекратили продажи.

FCA Великобритания

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