Азиатский ритейлер Watsons в конце июня уйдет из России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Азиатская сеть магазинов косметики и бытовой химии Watsons сообщила, что до конца июня 2022 года прекратит работу в России.

"С сожалением сообщаем вам новость о том, что в конце января 2022 года, по итогам финансовых результатов бизнеса, компания Watsons приняла решение завершить свою деятельность на российском рынке", - заявил через пресс-службу гендиректор Watsons Russia Андрей Мельников.

Сворачивание работы ритейлера пройдет в несколько этапов. С 15 марта прекратится начисление бонусных баллов за покупки. Интернет-магазин ритейлера будет принимать заказы до 21 марта. Накопленные баллы и купленные подарочные сертификаты можно будет использовать до 30 июня, вплоть до закрытия последних магазинов.

Всего в России работают 47 магазинов Watsons, все они находятся в Петербурге.

Watsons - флагманский бренд группы компаний A.S.Watsons Group, в которую также входят сети Kruidvat, Superdrug, Trekpleister, Rossmann, Savers и другие.

A.S. Watson Groups - член гонконгского конгломерата CK Hutchison Holdings, который объединяет предприятия в сфере грузоперевозок, морской логистики, телекоммуникаций, телекоммуникаций, розничной торговли и производства, энергетики и инженерной инфраструктуры, недвижимости, отелей и так далее. Компании холдинга расположены более чем в 50 странах мира.