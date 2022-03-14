Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

ЦБ в условиях структурного дефицита ликвидности проведет аукцион недельного репо

Лимиты на аукционах репо и аукционах тонкой настройки сократятся с 3 до 1 трлн рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России объявил, что в условиях формирования в банковском секторе структурного дефицита ликвидности он 15 марта проведет аукцион на срок 1 неделя в форме аукциона репо с исполнением первой части сделок 16 марта 2022 года, второй части — 23 марта 2022 года.

Максимальный объем предоставляемых средств будет определен 15 марта, расписание и параметры будут указаны на соответствующих страницах сайта ЦБ.

Чтобы улучшить возможности банков управлять собственной ликвидностью и сохранить условия формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России продолжит ежедневно по рабочим дням проводить аукционы "тонкой настройки". При этом объем этих операций будет уменьшен в связи с сокращением масштабов перетоков ликвидности в банковском секторе и с 16 марта будет ограничен 1 триллионом рублей вместо прежних 3 трлн рублей.

Со среды ЦБ будет проводить аукционы репо "тонкой настройки" в объеме 1 трлн рублей на срок один рабочий день с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, а также депозитные аукционы "тонкой настройки" в объеме 1 трлн рублей на срок один рабочий день с датой привлечения средств в депозит в день проведения аукциона.

ЦБ пообещал продолжить отслеживать ситуацию с ликвидностью у банков и вернуться к стандартному порядку операций по мере ее стабилизации.

Банк России

Новости

Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

"Роснефть" возобновит программу buyback, продлив ее до 31 декабря 2023 г.

"ЮТэйр" вывела из эксплуатации 9 "Боингов" и перевела остальные 50 самолетов в реестр РФ

"ЮТэйр" вывела из эксплуатации 9 "Боингов" и перевела остальные 50 самолетов в реестр РФ

Рубль днем растет к доллару и евро на фоне очередного раунда переговоров РФ и Украины

Цена на 92-й бензин на АЗС Москвы снизилась второй раз с начала года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });