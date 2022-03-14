ЦБ в условиях структурного дефицита ликвидности проведет аукцион недельного репо

Лимиты на аукционах репо и аукционах тонкой настройки сократятся с 3 до 1 трлн рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России объявил, что в условиях формирования в банковском секторе структурного дефицита ликвидности он 15 марта проведет аукцион на срок 1 неделя в форме аукциона репо с исполнением первой части сделок 16 марта 2022 года, второй части — 23 марта 2022 года.

Максимальный объем предоставляемых средств будет определен 15 марта, расписание и параметры будут указаны на соответствующих страницах сайта ЦБ.

Чтобы улучшить возможности банков управлять собственной ликвидностью и сохранить условия формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России продолжит ежедневно по рабочим дням проводить аукционы "тонкой настройки". При этом объем этих операций будет уменьшен в связи с сокращением масштабов перетоков ликвидности в банковском секторе и с 16 марта будет ограничен 1 триллионом рублей вместо прежних 3 трлн рублей.

Со среды ЦБ будет проводить аукционы репо "тонкой настройки" в объеме 1 трлн рублей на срок один рабочий день с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, а также депозитные аукционы "тонкой настройки" в объеме 1 трлн рублей на срок один рабочий день с датой привлечения средств в депозит в день проведения аукциона.

ЦБ пообещал продолжить отслеживать ситуацию с ликвидностью у банков и вернуться к стандартному порядку операций по мере ее стабилизации.