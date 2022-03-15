Газопровод "Ямал-Европа" остановился из-за отсутствия бронирования в прямом направлении

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Физический поток газа по магистрали "Ямал-Европа" в прямом направлении (из России в Германию) утром во вторник остановился на входе в ГТС ФРГ.

Данные германского газотранспортного оператора Gascade указывают на наличие брони на поставку газа в обратном, реверсном направлении – из Германии в Польшу, но газ по этому бронированию так и не транспортировался, свидетельствуют итоги работы МГ "Ямал-Европа" за первые три часа новых газовых суток (по 11:00 по Москве).

Как сообщалось, с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – транспортировал газ днем в Польшу, ночью в Германию. С 9 марта наладился прямой непрерывный поток газа с востока на запад. На вторник 15 марта "Газпром" не заказал транспорт газа по "Ямалу-Европе" ни на регулярной сессии бронирований (прошлым вечером), ни на дополнительной (ночью).

По мере наступления весны в Европе прибавляется температура воздуха, отступают ночные заморозки, которые сильнее всего влияли на потребление газа.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников на наступившей неделе опять снижается. Если на прошлой неделе (с 7 по 13 марта) вклад ветрогенерации в энергетический баланс Европы составил в среднем 17%, то в понедельник 14 марта он упал до 14%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Прогноз погоды на ближайшие дни обещает спокойную маловетреную погоду.

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Через Украину во вторник, как ожидается, транзитный поток российского газа сохранится на прежнем максимальном уровне. По данным "Оператора ГТС Украины", номинация на 15 марта составляет 109,6 млн куб. м, заявка на 14 марта была 109,4 млн куб. м. В "Газпроме" также подтвердили, что российская компания "осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 млн куб. м на 15 марта".