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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

"Яндекс" в январе докапитализировал дочерний банк на 700 млн рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" в январе докапитализировал дочерний банк на 700 млн рублей, это следует из информации на сайте ЦБ РФ и базы данных "СПАРК-Интерфакс".

Яндекс банк отразил в отчетности на сайте ЦБ, что увеличил уставный капитал на 70 млн рублей, до 210 млн рублей. При этом эмиссионный доход от размещения новых акций составил 630 млн рублей.

Докапитализация рассчитана на развитие бизнеса, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" приобрел банк "Акрополь" в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Банк планировал протестировать транзакционные розничные банковские продукты в первом полугодии 2022 года, а во втором полугодии начать тестирование кредитных розничных продуктов.

Яндекс

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