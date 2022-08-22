"Яндекс Банк" сменил руководителя

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, до этого он руководил службой платежных сервисов банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

Петров работает в "Яндекс Банке" с 2021 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", он вступил в новую должность с 19 августа 2022 года.

Прежний председатель правления банка Михаил Громов покинул компанию "по личным обстоятельствам", добавили в пресс-службе. Громов возглавлял банк с 13 декабря 2021 года. До этого он с февраля 2019 года работал в банке "ДОМ.РФ" - сначала в должности вице-президента, затем вошел в правление кредитной организации. Перед этим он работал в группе Сбербанка.

"Яндекс" приобрел банк "Акрополь" в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере. В сентябре "Акрополь" сменил название на "Яндекс банк".

По итогам 2021 года чистый убыток банка составил 203,6 млн рублей.