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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в начале апреля рассмотрит административные дела в отношении Google и TikTok, связанные с неудалением запрещенной информации.

"В мировой судебный участок №422 поступил протокол об административном правонарушении в отношении TikTok Pte.Ltd , а также протокол об административном правонарушении в отношении компании Google LLC. Судебные заседания пройдут 7 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По данным суда, протокол в отношении TikTok связан с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, в отношении Google - с неудалением в YouTube информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также местах их приобретения.

Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении TikTok и Google по ч.2 и ч.4 ст.13.41 (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штрафы в отношении TikTok до 4 млн рублей, для Google - до 8 млн рублей.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - с начала прошлого года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала 2021 года, составляет уже более 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в виде 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.

Google TikTok

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