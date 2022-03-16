Биржевые цены на топливо после двухнедельного падения резко пошли вверх

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на нефтепродукты после двухнедельного падения на этой неделе резко пошли вверх, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Как сообщалось, с конца февраля на фоне геополитической ситуации, санкций в отношении России и разразившегося финансового-экономического кризиса биржевые цены демонстрировали значительное снижение. Давление на стоимость топлива оказывали низкий спрос, высокие объемы производства, сокращение экспорта и запасы нефтепродуктов, находящиеся на рекордных отметках.

Так, с 24 февраля по 10 марта биржевая цена на Аи-92 упала почти на 29% - с 52579 руб./т. до 37441 руб./т., на АИ-95 - на 26%, с 55216 руб./т. до 40734 руб./т., на межсезонное ДТ - на 28%, с 57987 руб./т. до 46778 руб./т. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 16 февраля по 10 марта упала на 61% - с 27808 руб./т. до 10728 руб./т.

Однако в минувшую пятницу наметился разворот биржевых цен на нефтепродукты, а на текущей неделе стоимость топлива на СПбМТСБ резко пошла вверх. В результате цена Аи-92 за четыре последних торговых дня подскочила более чем на 19%, Аи-95 - на 16%, межсезонного ДТ - на 8%, СУГ - на 26%.