Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Биржевые цены на топливо после двухнедельного падения резко пошли вверх

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на нефтепродукты после двухнедельного падения на этой неделе резко пошли вверх, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Как сообщалось, с конца февраля на фоне геополитической ситуации, санкций в отношении России и разразившегося финансового-экономического кризиса биржевые цены демонстрировали значительное снижение. Давление на стоимость топлива оказывали низкий спрос, высокие объемы производства, сокращение экспорта и запасы нефтепродуктов, находящиеся на рекордных отметках.

Так, с 24 февраля по 10 марта биржевая цена на Аи-92 упала почти на 29% - с 52579 руб./т. до 37441 руб./т., на АИ-95 - на 26%, с 55216 руб./т. до 40734 руб./т., на межсезонное ДТ - на 28%, с 57987 руб./т. до 46778 руб./т. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 16 февраля по 10 марта упала на 61% - с 27808 руб./т. до 10728 руб./т.

Однако в минувшую пятницу наметился разворот биржевых цен на нефтепродукты, а на текущей неделе стоимость топлива на СПбМТСБ резко пошла вверх. В результате цена Аи-92 за четыре последних торговых дня подскочила более чем на 19%, Аи-95 - на 16%, межсезонного ДТ - на 8%, СУГ - на 26%.

СПбМТСБ

Новости

Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

LME остановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновления

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

Покупатели в ЕС сократили заявку на транзит газа через Украину на 13%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });