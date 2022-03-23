Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

"Газпром" в январе экспортировал в недружественные страны газа на $6 млрд

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в январе 2022 года (последние оперативные данные) экспортировал в группу недружественных стран 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы России.

Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.

Суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд.

Ранее в среду президент России Владимир Путин распорядился перевести оплату поставок российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

В конце февраля Россия в ответ на санкции и арест своих международных резервов ввела меры валютного контроля, в частности, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ведомства подготовят программу увеличения внутреннего спроса на металлы

Ведомства подготовят программу увеличения внутреннего спроса на металлы

Экс-глава "Аэрофлота" Полубояринов перейдет на работу в другую компанию

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

Квота на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля может составить 1,5 млн тонн

Газ в Европе подскочил на 10% на решении РФ перевести оплату поставок в рубли

Газ в Европе подскочил на 10% на решении РФ перевести оплату поставок в рубли

Новым финдиректором Prada станет бывший банкир Goldman Sachs

Новым финдиректором Prada станет бывший банкир Goldman Sachs

Россия переведет оплату поставок газа в рубли

Россия переведет оплату поставок газа в рубли

КТК остановил погрузку нефти на терминале

ЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерыва

ЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерыва

В "Крокусе" заявили, что уход иностранцев обрушил бизнес российских ТЦ

В "Крокусе" заявили, что уход иностранцев обрушил бизнес российских ТЦ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });