"Газпром" в январе экспортировал в недружественные страны газа на $6 млрд

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в январе 2022 года (последние оперативные данные) экспортировал в группу недружественных стран 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы России.

Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.

Суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд.

Ранее в среду президент России Владимир Путин распорядился перевести оплату поставок российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

В конце февраля Россия в ответ на санкции и арест своих международных резервов ввела меры валютного контроля, в частности, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки.