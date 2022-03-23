Госдума разрешила производить сжиженный газ, этан и жидкую сталь в ОЭЗ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в закон "Об особых экономических зонах", позволяющие производить на территории ОЭЗ этан, сжиженный углеводородный газ и жидкую сталь.

Документ (N84931-8) ранее внесло в парламент правительство.

С 1 января 2022 года эти товары были отнесены к подакцизной продукции, производство и обработка которых запрещены на территории ОЭЗ.

"Внесение изменений в закон позволит производить и перерабатывать эти товары в ОЭЗ. Это даст возможность реализовывать как действующие инвестиционные проекты, так и привлекать новые производства. Всего на территориях действующих и предполагаемых к созданию новых ОЭЗ планируется реализовать 7 проектов по производству этана, сжиженного газа и жидкой стали и создать более 7 тыс. рабочих мест", - заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников.

В Минэкономразвития уточняли, что снятие ограничения по производству и переработке этана и сжиженных углеводородов позволит реализовать в ОЭЗ 3 проекта с объемом инвестиций более 2 трлн рублей и созданием более 5,5 тыс. новых рабочих мест в Ленинградской (ОЭЗ "Усть-Луга") и Астраханской областях (ОЭЗ "Лотос"). Снятие ограничения по жидкой стали позволит, по данным министерства, реализовать 4 новых инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций порядка 340 млрд рублей и создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест.