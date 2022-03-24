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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:25

Спрос на маркетологов, управленцев и страховщиков в РФ упал более чем на треть

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Активные вакансии в стране за неделю снизились на 8,5%, более чем на треть сократился спрос на специалистов в сфере маркетинга, страхования, автомобильного бизнеса и управления персоналом. Об этом сообщается в обзоре платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

"Число активных вакансий в стране по сравнению с прошлой неделей 7-13 марта снизилось на 8,5%, а по сравнению с неделей 14-20 февраля - на 20,7%. Наибольшее падение наблюдается в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

В целом по стране с 14 по 20 марта по отношению к неделе февраля на эти же даты единственной сферой с положительной динамикой числа активных вакансий стала "Госслужба и НКО" (+11% за последние четыре недели).

Наиболее заметное снижение предложений рабочих мест отмечается в сфере страхования (-57%), автомобильного бизнеса (-38%), управления персоналом (-35%), в сфере искусства и масс-медиа (-33%), административного персонала (-32%), маркетинга, рекламы и PR (-31%).

Россия HeadHunter Москва Санкт-Петербург Ленинградская область
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