В РФ предложили до 31 декабря разрешить трудоустройство без ухода с основной работы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы предлагается ввести в России до 31 декабря. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"В ходе заседания рассмотрен проект постановления правительства "Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2022 году", который разработан для обеспечения устойчивости и развития экономики страны в условиях внешнего санкционного давления (...) Положения, установленные проектом постановления, носят временный характер и будут применяться до 31 декабря 2022 года", - говорился в сообщении.

Уточняется, что проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено.

С новым работодателем заключается срочный трудовой договор, который может быть продлен при взаимном соглашении обеих сторон.

"Такой перевод может быть осуществлен только по желанию работника. Предлагаемые отношения не повлияют на предоставление отпуска и трудовых гарантий", - отметили в аппарате Голиковой.

Эта мера, рассчитывают в аппарате вице-премьера, "поможет работникам сохранить высокий уровень дохода, заниматься интересной профильной работой, а компаниям, которые потратили много усилий для построения своего коллектива – сохранить персонал даже в случае временных трудностей".