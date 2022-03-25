"Газпром" перевел свои закупки в неконкурентный режим

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Закупки ПАО "Газпром" и его дочерних предприятий будут проводиться неконкурентным способом с использованием "Электронной торговой площадки Газпромбанка" (ЭТП ГПБ), следует из сообщения на сайте АО "Газпром закупки" (проводит закупки в интересах группы).

Теперь закупки "Газпрома" и группы компаний "Газпром" будут проводиться в форме "закрытых маркетинговых исследований", которые, согласно положению "Газпрома" о закупках, относятся к неконкурентным закупкам.

Информация о таких закупках будет размещаться в закрытой части ЭТП ГПБ. При этом к участию в таких закупках будут приглашаться только те поставщики, которые аккредитованы на ЭТП ГПБ. Им будет предоставляться доступ к информации и документации по таким закупкам.

Такое изменение в закупках "Газпрома" связано с решением правительства РФ, которое обязало госкомпании, находящиеся под антироссийскими санкциями, не размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информации о своих закупках.

"Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков", - говорилось в сообщении Минфина о принятии соответствующего правительственного постановления.

Сам документ устанавливает, что госкомпании, в отношении которых введены те или иные санкции, могут не размещать в ЕИС в сфере закупок информацию как о своих закупках, так и о своих поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок.

Эта норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.

Минфин также подготовил разъяснения по выполнению этих требований. В частности, в соответствующем письме министерства отмечалось, что теперь подсанкционные компания обязаны не размещать информацию о своих закупках в ЕИС. При этом компании вправе проводить свои закупки либо в виде закрытых конкурентных процедур (в том числе, в электронной форме), либо в виде неконкурентных процедур, при проведении которых информация не размещается в ЕИС.

Причем, в случае проведения закрытых конкурентных закупок в электронной форме они должны проводиться "исключительно на электронной площадке для осуществления закрытых конкурентных закупок" (АСТ-ГОЗ - ИФ).

Также стоит отметить, что закупки госкомпаний, информация о которых не размещается в ЕИС, не учитывается при расчете соответствующих годовых стоимостных объемов для определения объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Согласно действующей редакции закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), крупнейшие госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% годового стоимостного объема договоров. При этом до 20% (18% ранее) повышена доля спецторгов (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тыс.