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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:31

Минсельхоз предложил включить еще 13 предприятий в перечень системообразующих

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил правительству дополнительно включить в перечень системообразующих 13 предприятий, сообщил "Интерфаксу" источник, видевший письмо министерства.

Это ГК "Союзснаб", ГК "Фудлэнд", ООО "Бунге СНГ", агрохолдинг "Звениговский", торговый дом "Балтийский берег", "Данон Россия", ассоциация молочных производителей "ДАМОЛ", АО "Акконд", ГК "Дымов", АО "Эссен продакшн АГ", торговый дом "РИФ", ООО "Деметра-Холдинг", рыболовецкий колхоз им. Ленина.

Системообразующие организации смогут получать льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев. На поддержку таких предприятий в АПК направляется 26 млрд рублей. Кредиты будут предоставляться под 10% годовых. Максимальный размер кредита не должен превышать 5 млрд рублей.

"Интерфакс" направил запрос в Минсельхоз.

Минсельхоз Дымов Деметра-Холдинг Данон Россия
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