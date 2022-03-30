"Модуль" сохранил работу контейнерного ж/д сервиса между Дальним Востоком и Балтикой

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Интермодальный контейнерный сервис АЕ-19, запущенный ранее датской Maersk совместно с транспортно-экспедиторской компанией ООО "Модуль" (Санкт-Петербург), продолжает работать, сообщил "Модуль".

"Транзитный коридор между тихоокеанским и балтийским побережьями России продолжает полноценно функционировать и развиваться: трансконтинентальный сервис АЕ-19 стал ежедневным", - говорится в сообщении экспедитора.

Средний срок доставки в составе ускоренного контейнерного поезда из Находки (с терминала "Восточная стивидорная компания", входит в группу Global Ports) в Санкт-Петербург (на ж/д станцию Автово) составляет 12 суток, отмечается в сообщении.

В обратном направлении отправка осуществляется со станций Автово и Предпортовая.

Экспедиторская компания также запустила регулярные сервисы из Находки на ж/д станции Новый порт, Купчинская и Предпортовая (Октябрьская ж/д).

Как сообщили "Интерфаксу" в "Модуле", на Дальнем Востоке место Maersk (морское плечо сервиса) активно занимают китайские и корейские перевозчики, их количество стремительно растет, они оперируют судами вместимостью 1000-2500 TEU, встречаются и суда по 200-300 TEU.

Сервис, на котором ранее преобладали транзитные грузы, сейчас развивается благодаря импорту. Это импорт, ориентированный на Санкт-Петербург, а также на Москву и Московскую область, куда контейнеры доставляются из Санкт-Петербурга автотранспортом, уточнили в компании.

Регулярный интермодальный сервис (AE-19), на котором морскими судами и по железной дороге доставлялись грузы из Азии в Европу, был запущен Maersk совместно с "Модулем" и Global Ports в августе 2019 года. В начале марта Maersk прекратил прием заявок на перевозку контейнеров в РФ, в том числе на ж/д транзитных сервисах, позже компания заявила о прекращении бизнеса и уходе из России.