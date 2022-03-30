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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Птицефабрика "Окское" в 2021 году утроила чистую прибыль

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рязанское АО "Окское" в 2021 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 951,1 млн рублей, что в 2,9 раза больше, чем в 2020 году.

Выручка предприятия увеличилась на 24,2% и составила 6,3 млрд рублей. Себестоимость росла более низкими темпами (на 12,9%), что привело почти к двукратному росту валовой прибыли.

Кредиторская задолженность предприятия за прошедший год выросла с 328,1 млн рублей до 330,4 млн рублей, дебиторская - с 1,262 млрд рублей до 1,431 млрд рублей.

Окская птицефабрика была основана в апреле 1972 года для производства куриных яиц. Сейчас это крупнейшее птицеводческое предприятие Рязанской области, в компанию входят три птицефабрики, племптицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. Основной рынок сбыта - Москва, Московская область, Рязань и Рязанская область.

Окское Рязанская область
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