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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

"Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля, говорится в пресс-релизе проекта.

До середины апреля приложение "Ситимобил" продолжит работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, аренды электросамокатов, а водители продолжат получать заказы.

В середине марта акционеры "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании, дата закрытия проекта тогда не раскрывалась. Каршеринг "Ситидрайв" продолжит свою работу.

"Ситимобил" входит в портфель активов "О2О Холдинг" - совместного предприятия VK и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха, партнеры владеют по 45% СП.

"Ситимобил" был создан в 2007 году и развился из таксопарка сначала в агрегатора такси, а затем - в платформу городской мобильности, объединившей в себе несколько видов транспорта (такси, электросамокаты, каршеринг) и др. услуги, включая доставку. Частью СП VK и Сбербанка "Ситимобил" стал в 2019 году.

География "Ситимобил" насчитывает более 80 городов РФ.

Ситимобил
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