Квота добычи нефти Россией в рамках ОПЕК+ с мая составит 10,55 млн б/с

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

По расчетам "Интерфакса", это вызовет практически незаметное увеличение квоты для каждой страны по сравнению с планом добычи на 400 тыс. б/с, который обсуждался ранее (без учета изменения референтной базы).

В июле 2021 года ОПЕК+ было принято решение повысить с мая 2022 года уровни отсчета снижения производства для пяти стран. Для Саудовской Аравии и России - с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с - всего на 1,63 млн б/с. Однако еще тогда было заявлено, что несмотря на повышение референтных уровней, квоты на добычу с мая все равно будут повышаться на 400 тыс. б/с до полного свертывания сокращений (в июле составляли 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). Такими темпами сокращения будут полностью свернуты в сентябре 2022 года, на конец апреля - 2,2 млн б/с.

Таким образом, квота России и Саудовской Аравии на добычу нефти с мая - 10,549 млн б/с.

Как говорится в пресс-релизе, в ходе встречи было отмечено, "что сохраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус по прогнозам указывают на хорошо сбалансированный рынок, а нынешняя волатильность не вызвана фундаментальными факторами, но текущими геополитическими событиями".

В ОПЕК+ также подчеркнули важность соблюдения соглашения и компенсации недосокращенной добычи отстающими странами до конца июня 2022 года.

Следующая встреча министров назначена на 5 мая.