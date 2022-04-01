Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте рухнул до 44,1 пункта

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте 2022 года составил 44,1 пункта, резко снизившись с февральского значения 48,6 пункта, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

"Последние данные указали на самое резкое ухудшение операционных условий по всему сектору за последние два года", - отмечается в пресс-релизе.

В ходе исследования было отмечено второе подряд месячное падение объемов производства, темпы которого заметно ускорились и оказались самыми стремительными с мая 2020 года. Компании связывали снижение выпуска со слабым клиентским спросом и уменьшением числа новых заказов.

Число новых продаж заметно снизилось в марте на фоне ухудшения спроса. Некоторые участники опроса заявляли, что покупательная способность клиентов оказалась под ударом резкого роста цен. Снижение новых заказов было самым быстрым за почти два года.

Спрос со стороны иностранных клиентов также снизился в конце первого квартала. Темпы падения экспортных заказов стали одними из самых резких за историю наблюдений.

Инфляционное давление заметно усилилось в марте. Стоимость сырья росла самыми быстрыми темпами за историю наблюдений в свете повышения цен у поставщиков и неблагоприятного обменного курса. Компании перекладывали свои издержки на покупателей, рост отпускных цен стал самым заметным с января 2003 года (момента запуска исследований).

Значительно ухудшились и показатели поставщиков - увеличились сроки поставок, так как острая нехватка материалов мешала их своевременной доставке.

Снижение притока новых заказов и существенные задержек со стороны поставщиков привело к самому быстрому падению закупок сырья с мая 2020 года. Снижение закупок усугубило проблемы пополнения складских запасов на фоне их серьезного истощения (наиболее резкого по скорости при сравнении с январем 2009 года и августом 1999 года).

Уменьшение нагрузки на мощности повлекло за собой самое быстрое сокращение невыполненных работ в 2022 году. На этом фоне компании сокращали наем и численность работников темпами, скорейшими почти за два года.

Ожидания участников опроса относительно перспектив производства на грядущий год оставались оптимистичными в марте. Тем не менее, уровень оптимизма упал до самого низкого значения в текущей 22-месячной серии.