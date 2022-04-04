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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах: в мае уже запланировано к выпуску 20 млн баррелей, 70 млн баррелей будет продано с мая по июль, сообщило Министерство энергетики страны.

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Остальные 90 млн баррелей будут проданы в период с августа по октябрь 2022 года.

Минэнерго принимает заявки от покупателей до 12 апреля и заключает контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль будут осуществляться со следующих четырех площадок SPR: до 20,5 млн баррелей - с Big Hill, до 21,5 млн баррелей - с West Hackberry, до 18 млн баррелей - с Bryan Mound, до 10 млн баррелей - с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, которые располагаются в четырех соляных пещерах в Техасе и Луизиане, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти. На конец марта 2022 года в них хранилось 570 млн баррелей нефти.

31 марта президент Джо Байден заявил, что США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из SPR в течение полугода.

SPR США Минэнерго
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