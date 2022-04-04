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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Fitch отозвало рейтинги 22 российских сырьевых компаний

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 22 российских сырьевых компаний.

Как говорится в пресс-релизе Fitch, рейтинги затрагивают "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Башнефть", "Якутская топливно-энергетическая компания", "Северсталь", НЛМК, "Магнитогорский металлургический комбинат", "Металлоинвест", "Норильский никель", "Полюс", "АЛРОСА", ПАО "Кокс", "СУЭК", "Русал", "ВСМПО-Ависма", "СИБУР", "Акрон", "Уралкалий", "ФосАгро".

На момент отзыва долгосрочные рейтинги компаний находились на уровне "CC".

Fitch 23 марта объявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля.

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ, государственные структуры и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Fitch Газпром НОВАТЭК ЛУКОЙЛ Русал Норникель Полюс
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