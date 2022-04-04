Белоруссия намерена переориентировать на РФ и КНР $5 млрд европейского экспорта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия на фоне санкционных ограничений со стороны ЕС переориентирует на Россию и Китай $5 млрд европейского экспорта товаров, сообщил заместитель министра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

"Развернута активная работа госорганов, отраслей и бизнеса по переориентации экспортных поставок на рынки дружественных государств. Разумеется, наиболее перспективные для нас - Россия и Китай. Суммарно в эти страны в краткосрочной перспективе может быть перенаправлено более $5 млрд европейского экспорта. В том числе в полном объеме - продовольствие, продукция машиностроения и легкой промышленности", - сказал Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, "облегчает данную задачу тот факт, что наши товары уже нашли своего потребителя и пользуются спросом на этих рынках, фактически предстоит отработать скорее наращивание объемов, а не освоение новых ниш с нуля".

Замминистра подчеркнул высокие темпы роста белорусского экспорта, которые складываются в начале года. Так, "за 2 месяца этого года экспорт вырос на 21,5%, опережая темпы импорта, а его денежный объем в феврале достиг своего 9-летнего максимума - $3 млрд".

В 2021 году в Белоруссии во внешней торговле товарами в прошлом году сложился дефицит в размере $791,1 млн - в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году. Экспорт товаров вырос на 37,4% - до $39,02 млрд при росте импорта на 31%, до $39,8 млрд.