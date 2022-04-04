Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Белоруссия намерена переориентировать на РФ и КНР $5 млрд европейского экспорта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия на фоне санкционных ограничений со стороны ЕС переориентирует на Россию и Китай $5 млрд европейского экспорта товаров, сообщил заместитель министра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

"Развернута активная работа госорганов, отраслей и бизнеса по переориентации экспортных поставок на рынки дружественных государств. Разумеется, наиболее перспективные для нас - Россия и Китай. Суммарно в эти страны в краткосрочной перспективе может быть перенаправлено более $5 млрд европейского экспорта. В том числе в полном объеме - продовольствие, продукция машиностроения и легкой промышленности", - сказал Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, "облегчает данную задачу тот факт, что наши товары уже нашли своего потребителя и пользуются спросом на этих рынках, фактически предстоит отработать скорее наращивание объемов, а не освоение новых ниш с нуля".

Замминистра подчеркнул высокие темпы роста белорусского экспорта, которые складываются в начале года. Так, "за 2 месяца этого года экспорт вырос на 21,5%, опережая темпы импорта, а его денежный объем в феврале достиг своего 9-летнего максимума - $3 млрд".

В 2021 году в Белоруссии во внешней торговле товарами в прошлом году сложился дефицит в размере $791,1 млн - в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году. Экспорт товаров вырос на 37,4% - до $39,02 млрд при росте импорта на 31%, до $39,8 млрд.

Белоруссия ЕС Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Управление Gazprom Germania передано Федеральному сетевому агентству Германии

Управление Gazprom Germania передано Федеральному сетевому агентству Германии

Литва запретит перевод в страну подразделений международных компаний из РФ

Госдума 21 апреля рассмотрит вопрос о переназначении Набиуллиной

Госдума 21 апреля рассмотрит вопрос о переназначении Набиуллиной

Рыбоводы отмечают снижение спроса на премиум-продукты и меняют поставщиков кормов на российских. Обзор

Кабмин поддержал инициативу ЦБ по увеличению лимита транзакции в СБП до 1 млн руб.

Кабмин поддержал инициативу ЦБ по увеличению лимита транзакции в СБП до 1 млн руб.

"Аэрофлот" снизит цены на авиабилеты по РФ с 4 по 12 апреля на 30-35%

"Аэрофлот" снизит цены на авиабилеты по РФ с 4 по 12 апреля на 30-35%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });