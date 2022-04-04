Ритейлер "Вкусвилл" запланировал отказаться от статуса публичной компании

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" проведет внеочередное собрание акционеров, в ходе которого будут рассмотрены вопросы об отказе от увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а также об отказе от статуса публичной компании.

Так, в повестку включен вопрос о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, говорится в сообщении ПАО "Вкусвилл".

Голосование пройдет в заочном формате, дата окончания приема бюллетеней – 4 мая.

Ранее владельцы "Вкусвилла" рассматривали возможность IPO компании.

В октябре "Вкусвилл" стал публичным акционерным обществом (прежде компания работала в формате АО, а до этого – ООО). Также в октябре ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций ритейлера в объеме 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Основатель компании Андрей Кривенко через АО "Эволюционная цель" и ООО "Проект Избенка" владеет 86,05% "Вкусвилла". Еще 1,79% акций он владеет напрямую. 12,16% акций принадлежат структуре Baring Vostok.