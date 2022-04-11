Силуанов заявил, что Минфин в этом году не планирует занимать на внутреннем рынке

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в 2022 году не планирует выходить на внутренний рынок заимствований, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы в этом году не планируем выход на внутренний рынок или внешние рынки. Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической", - сказал министр в интервью "Известиям".

По словам Силуанова, Минфину сейчас "нет необходимости занимать на рынках".

"Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и не нефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних", - пояснил он.

Минфин в начале года пропустил несколько аукционных дней из-за высокой волатильности рынка, а после начала военной операции на Украине ОФЗ не размещал ни разу. Вместо графика аукционов на второй квартал ведомство 31 марта опубликовало сообщение о том, что график будет раскрыт после принятия решения о возобновлении размещений ОФЗ.