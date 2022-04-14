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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Morgan Stanley сократил чистую прибыль в I квартале на 9,8%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, сократил чистую прибыль в первом квартале 2022 года на 9,8%, выручку - на 5,9%.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила $3,7 млрд по сравнению с $4,1 млрд за тот же период прошлого года.

Прибыль в расчете на акцию снизилась до $2,02 с $2,19.

Квартальная выручка Morgan Stanley уменьшилась до $14,80 млрд с $15,72 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,71 на акцию при выручке в $14,33 млрд.

Morgan Stanley
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