Дисконт цены Urals к Brent продолжает расти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Дисконт цены Urals к основному сорту нефти Brent продолжает увеличиваться, составляя в среднем уже порядка $30, следует из данных, опубликованных в пятницу Минфином РФ.

Ведомство сообщило, что средняя цена Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля составила $79,81 за баррель. Этот показатель берется для расчета экспортной пошлины. Согласно постановлению правительства, Минфин использует ценовую информацию агентства Argus.

Средняя цена фьючерса на Brent с ближайшей датой поставки за последние 30 календарных дней - $108,5. Следовательно, скидка на Urals, которая традиционно была символической - $1-2 - и начала стремительно расти из-за введения антироссийских санкций, составила примерно $28,7, то есть чуть больше четверти от цены.

За предыдущий период мониторинга, который захватил часть "досанкционной" эпохи (15 февраля - 14 марта), разница в средней цене Urals и Brent была гораздо менее существенной - $95,59 против $104,97, то есть скидка была меньше $10. За календарный март средняя цена Urals составила $89,05, а Brent - $112,46, то есть дисконт достиг $23,4, или около 20% стоимости.