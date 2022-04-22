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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Нефть завершает неделю в минусе, Brent стоит $107,3 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки опускаются в ходе утренних торгов в пятницу после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени в пятницу составляет $107,34 за баррель, что на $0,99 (0,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,53 (1,4%), до $108,33 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,8 за баррель, что на $0,99 (0,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,6 (1,6%), до $103,79 за баррель.

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Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%.

Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.

нефть
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