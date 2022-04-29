Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

"ФосАгро" подала заявку на сохранение листинга GDR за рубежом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" вошла в число российских компаний, которые пытаются сохранить листинг депозитарных расписок за рубежом.

"ФосАгро" сообщила, что 28 апреля обратилась в Минфин за соответствующим разрешением.

Компания ожидает решение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций до 16 мая включительно.

"В случае отказа, согласно действующему законодательству, "ФосАгро" предпримет необходимые и достаточные меры для прекращения действия депозитарных соглашений в рамках своей программы размещения депозитарных расписок в течение пяти рабочих дней после даты получения соответствующего отказа", - говорится в сообщении.

С 27 апреля вступил в силу закон №114-ФЗ, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Держатели депозитарных расписок российских эмитентов получат вместо них акции.

У российских компаний есть возможность сохранить депозитарную программу, до 5 мая обратившись с соответствующей просьбой в Минфин РФ. Решение о сохранении листинга или об отказе будет принимать подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом она сможет сделать это не только по просьбе компаний-эмитентов, но и самостоятельно в отсутствие такого обращения.

Ранее о желании сохранить DR-программу заявили группа НЛМК, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ритейлер "Лента", АФК "Система".

Конкурент "ФосАгро", "Акрон", напротив, решил отказаться от листинга GDR на Лондонской фондовой бирже. "Акрон" ожидает, что последним днем обращения расписок станет 24 мая.

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 21%. В свободном обращении находится 30,5% акций. GDR компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (1 акция равна 3 GDR).

ФосАгро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк откажется от программы депозитарных расписок из-за санкций

Что произошло за день: пятница, 29 апреля

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Финский производитель каш Nordic продаст свою "дочку" в РФ

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Чиновники определили перечень критических для промышленности комплектующих

"Северсталь" продала "Воркутауголь" компании Троценко за 15 млрд рублей

"Северсталь" продала "Воркутауголь" компании Троценко за 15 млрд рублей

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

"Газпром" прекращает листинг своих расписок на биржах Лондона и Сингапура

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });