"ФосАгро" подала заявку на сохранение листинга GDR за рубежом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" вошла в число российских компаний, которые пытаются сохранить листинг депозитарных расписок за рубежом.

"ФосАгро" сообщила, что 28 апреля обратилась в Минфин за соответствующим разрешением.

Компания ожидает решение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций до 16 мая включительно.

"В случае отказа, согласно действующему законодательству, "ФосАгро" предпримет необходимые и достаточные меры для прекращения действия депозитарных соглашений в рамках своей программы размещения депозитарных расписок в течение пяти рабочих дней после даты получения соответствующего отказа", - говорится в сообщении.

С 27 апреля вступил в силу закон №114-ФЗ, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Держатели депозитарных расписок российских эмитентов получат вместо них акции.

У российских компаний есть возможность сохранить депозитарную программу, до 5 мая обратившись с соответствующей просьбой в Минфин РФ. Решение о сохранении листинга или об отказе будет принимать подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом она сможет сделать это не только по просьбе компаний-эмитентов, но и самостоятельно в отсутствие такого обращения.

Ранее о желании сохранить DR-программу заявили группа НЛМК, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ритейлер "Лента", АФК "Система".

Конкурент "ФосАгро", "Акрон", напротив, решил отказаться от листинга GDR на Лондонской фондовой бирже. "Акрон" ожидает, что последним днем обращения расписок станет 24 мая.

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 21%. В свободном обращении находится 30,5% акций. GDR компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (1 акция равна 3 GDR).